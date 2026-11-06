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  6. Gläserner Stadtschlüssel und im Dunkeln ist gut Schunkeln

Spaß & Action Gläserner Stadtschlüssel und im Dunkeln ist gut Schunkeln

Doris Hein

Am 11. November beginnt die fünfte Jahreszeit in Lauscha und drei Tage später in Neuhaus am Rennweg – besondere Jubiläen stehen an.

Spaß & Action: Gläserner Stadtschlüssel und im Dunkeln ist gut Schunkeln
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„Zwielichtige Gestalten“ sind in Neuhaus und in Lauscha (Foto) unterwegs. Foto: Doris Hein

Am 11.11. um 11.11 Uhr ist es wieder soweit: Die Narren des Lauschaer Carnevalvereins übernehmen traditionell den gläsernen Stadtschlüssel und läuten damit die fünfte Jahreszeit ein. In diesem Jahr findet die Schlüsselübergabe wieder am Rathaus statt. „Es wird ein ganz besonderer Saisonauftakt, denn wir feiern in dieser Session unser 50. Vereinsjubiläum. Umso mehr freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Euch in diese besondere Jubiläumssaison zu starten“, teilt der Verein mit. „Im Anschluss an die Schlüsselübergabe begrüßen wir euch zu einem kleinen Sektempfang am Rathausportal. Der Empfang soll ein fröhliches Miteinander für alle werden, ganz im Sinne der fünften Jahreszeit und unseres närrischen Jubiläums.“

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Der NCV freut sich auf einen tollen Abend mit zahlreichen Gästen. Foto: Verein/Verein

Den Neuhäuser Narren steht auch eine ganz besondere Saison bevor. Zum nunmehr 55. Mal startet der NCV in die fünfte Jahreszeit. Das soll gebührend gefeiert werden – der Startschuss ertönt am kommenden Wochenende. Halloween ist gerade vorbei doch ganz im Sinne der Nachhaltigkeit können die Grusel-Kostüme der Neuhäuser diesmal wiederverwendet werden. Denn die Faschingseröffnung des NCV trägt in diesem Jahr das Motto „Im Dunkeln ist gut Schunkeln – ein schaurig schöner Abend mit dem NCV“. Auf der Bühne des Kulturhauses werden sich deshalb am 14. November wohl jede Menge „zwielichtige Gestalten“ herumtreiben, welche den Hauptakteuren beim Rundgang durch das nächtliche Herrenhaus das Fürchten lehren wollen.

Karten ab sofort bei Marcel Grafe

Ein buntes Programm – eine Mischung aus kurzweiligen Sketchen und aufwendig inszenierten Tänzen soll jede Menge Spaß und Action bieten.

Alle furchtlosen Narren mögen sich an diesem Abend ab 19 Uhr im Kulturhaus einfinden, damit das Programm pünktlich um 20.11 Uhr starten kann. Im Anschluss gibt es laut Ankündigung noch Tanzmusik für Jung und Alt von DJ Hardy auf die Ohren.

Platzreservierungen werden zeitnah unter (01 70) 8 17 87 40 bei Marcel Grafe empfohlen. „Für die Kurzentschlossenen wird es auch Karten an der Abendkasse geben, dann jedoch ohne Sitzplatzgarantie“, lässt der Verein wissen.