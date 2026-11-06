Spaß & Action: Gläserner Stadtschlüssel und im Dunkeln ist gut Schunkeln

Am 11.11. um 11.11 Uhr ist es wieder soweit: Die Narren des Lauschaer Carnevalvereins übernehmen traditionell den gläsernen Stadtschlüssel und läuten damit die fünfte Jahreszeit ein. In diesem Jahr findet die Schlüsselübergabe wieder am Rathaus statt. „Es wird ein ganz besonderer Saisonauftakt, denn wir feiern in dieser Session unser 50. Vereinsjubiläum. Umso mehr freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Euch in diese besondere Jubiläumssaison zu starten“, teilt der Verein mit. „Im Anschluss an die Schlüsselübergabe begrüßen wir euch zu einem kleinen Sektempfang am Rathausportal. Der Empfang soll ein fröhliches Miteinander für alle werden, ganz im Sinne der fünften Jahreszeit und unseres närrischen Jubiläums.“