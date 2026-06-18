Der MDR stellt sein Radioprogramm „MDR Klassik“ auf DAB+ aus Spargründen ein. Ab Mitte Oktober verbreitet an dieser Stelle der Bayerische Rundfunk seinen Kanal „BR Klassik“, teilte der MDR am Donnerstag mit. Das dortige Programm werde künftig „durch kuratierte Inhalte aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ergänzt“, hieß es. Die Streichung ist Teil des Sparplans der Öffentlich-Rechtlichen, der eine Begrenzung der ARD-Radiowellen auf 53 vorsieht und auch den MDR zum Abbau zwingt. Zugleich aber stärke der MDR stärke die digitale Verfügbarkeit, baue Kooperationen in der ARD aus und sichere zugleich die Präsenz der mitteldeutschen Kulturlandschaft, so MDR.Klassik-Chefin Annette Josef. Das Bild zeigt die Produktion von Lernvideos des Senders für den Musikunterricht an Schulen.