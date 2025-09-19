Sparziele in Bayern: Scharfe Kritik an Söders Streich-Plänen

DGB: Handlungsfähigkeit des Staates gefährdet

Der öffentliche Dienst stehe bereits heute unter enormem Druck: von den Kitas über Schulen und Hochschulen bis hin zu Polizei, Gesundheitswesen, Gerichten und Finanzämtern, sagte Stiedl. "Überall fehlt Personal, überall stapeln sich die Aufgaben. Wer in dieser Lage auch noch den Rotstift ansetzt, gefährdet die Handlungsfähigkeit des Staates und verschärft die ohnehin schon angespannte Situation für die Beschäftigten und die Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen."