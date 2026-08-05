Sparquote: Sparquote in Sachsen hinkt dem Bundesschnitt hinterher

Kamenz (dpa/sn) - Die Sachsen legen weniger von ihrem Einkommen zum Sparen zurück als im Bundesdurchschnitt. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, lag die Sparquote im Jahr 2024 bei 7,4 Prozent. Bundesweit betrug der Wert 11,2 Prozent. Neuere Zahlen lagen noch nicht vor.