Sparpläne Unterhaltsvorschuss - Gibt es Alternativen zum Sparen?

Wie geht es jetzt weiter?

Ein Sprecher Priens kündigte am Wochenende einen Gesetzentwurf an zur Umsetzung der Sparankündigungen. Prien betonte noch einmal, die Sparmaßnahme sei nötig. "Es ist ein gemeinsamer Beschluss" - inklusive aller Länder. Das war wohl vor allem an die frühere Familienministerin und aktuell wahlkämpfende Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig (SPD) gerichtet, die gegen die Sparpläne kämpft. Mit weiterem Gerangel über den angekündigten Gesetzentwurf ist also zu rechnen. SPD-Vertreter Reichardt sagt an die Adresse der CDU-Ministerin: "Bevor wir das nicht ausreizen und da mal kreativer und durchsetzungsfähiger werden gegenüber den Vätern, die zahlen könnten, aber rumtricksen, können wir doch nicht wirklich auf die Idee kommen, in diesem großen Stil bei den betroffenen Familien (...) zu kürzen."