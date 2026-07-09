Sparpläne "Es gibt es viel Resignation, Frust und Wut"

Baunatal (dpa/lhe) - "Mitbestimmung durch Streik! Wenn nicht jetzt wann dann!" steht auf dem Schild von Klaus Bremer. Der 74-Jährige protestiert beim Aktionstag der IG Metall gegen die neuen Sparpläne des VW-Konzerns vor dem Tor des VW-Werkes Kassel-Baunatal. Dabei ist er schon längst in Rente. "Ich bin jetzt raus, aber die müssen ja noch ein bisschen was machen", sagt er mit Blick auf die rund 15.000 Beschäftigten des VW-Werkes Kassel-Baunatal, die aktuell wieder um ihre Jobs bangen. Er habe viele Jahre bei VW in der Reparatur gearbeitet. Die Zukunft des Werks bewege ihn sehr.