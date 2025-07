Sparmaßnahmen ZF-Proteste: Betriebsrat erwartet mehr als 4.000 Menschen

Friedrichshafen - Die Belegschaft des angeschlagenen Autozulieferers ZF will am Dienstag ein Zeichen gegen weitere Sparmaßnahmen setzen. Allein am Konzernsitz in Friedrichshafen werden rund 4.000 Teilnehmer erwartet, wie ein Sprecher des Gesamtbetriebsrats mitteilte. In der Stadt am Bodensee ziehen die Beschäftigten demnach durch die Innenstadt vor die Firmenzentrale. Dort gibt es auch Betriebsversammlungen. Ähnliche Aktionen sind an weiteren Standorten geplant, unter anderem in Saarbrücken und Schweinfurt.