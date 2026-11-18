Berlin - Alleinerziehende mit mehr als rund 4.500 Euro brutto Einkommen im Monat sollen ab 2029 keinen Unterhaltsvorschuss mehr vom Staat bekommen. Das Bundeskabinett brachte dazu einen Gesetzentwurf auf den Weg. Dieser sieht auch mehr Druck auf Elternteile vor, die den Unterhalt für ihre Kinder schuldig bleiben. Sie sollen jederzeit Auskunft über ihre Finanzen geben müssen. Tun sie dies nicht, drohen Bußgeld oder ein zeitweiliges Fahrverbot. Der Entwurf geht zunächst ins Parlament, Änderungen sind möglich.