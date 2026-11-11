Berlin - Alleinerziehende, die mehr als 40.000 Euro im Jahr verdienen, können künftig nicht mehr damit rechnen, dass der Staat mit Unterhaltsvorschuss einspringt, wenn der andere Elternteil nicht zahlt. Das sieht ein Gesetzentwurf des Familienministeriums vor, der in die regierungsinterne Abstimmung gegangen ist, wie Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) im Bundestag bei einer Regierungsbefragung erläuterte. Beschlossen ist also noch nichts. Vor einer Beratung im Kabinett und während anschließender Bundestagsberatungen sind noch Änderungen möglich.