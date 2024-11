Sparkurs: Lebensmittelhändler Tegut baut mehr als 100 Stellen ab

Fulda/Zürich - Der Lebensmittelhändler Tegut mit Sitz in Fulda muss sparen und Stellen abbauen. Insgesamt würden 120 Vollzeitstellen in den zentralen Diensten gestrichen und für etwa zehn Prozent der Filialen neue Betreiber gesucht, teilte der Mutterkonzern Genossenschaft Migros Zürich mit. Außerdem werde Geschäftsführer Thomas Gutberlet das Unternehmen verlassen, er war seit 2009 auf dem Posten. Zuletzt hatte Tegut rund 340 Filialen in Deutschland, etwa 7700 Menschen sind dort beschäftigt.