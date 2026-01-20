Sparkassen-Einbruch: Haare als falsche Spur beim Millionen-Coup von Gelsenkirchen

Auf Fotos, die die Deutsche Presse-Agentur einsehen konnte, sieht man unter anderem, dass das Bohrloch ganz knapp neben den Schließfächern liegt. Auf einem anderen Bild sieht man, dass die Täter mit dem Riesenbohrer erst zu weit rechts angesetzt hatten - womit sie im Zweifel an der Rückseite der Schließfächer herausgekommen wären. Für das finale Loch setzten sie weiter links an.