Die Gastgeber von Eintracht Hildburghausen sicherten sich den Sieg beim diesjährigen Sparkassen-Cup 2025 nicht nur verlustpunktfrei, sondern sogar ohne Gegentreffer. In der 23-jährigen Geschichte des Traditionsturnier um den Pokal des ortsansässigen Kreditinstitutes ist es der nunmehr siebte Erfolg der Eintracht. Die beiden Kreisoberligisten aus Westhausen und Jüchsen mischten im Duett der Großen mächtig mit. Sie qualifizierten sich völlig zu Recht für die Vorschlussrunde und belegten am Ende die Ränge 2 und 4.