Bleibt der Pokal wieder in Schönbrunn, oder geht er auf die Reise? Bleibt er im Landkreis Hildburghausen, oder fährt er sogar durch ganz Thüringen? Wo wird der Henkelpott der Sparkasse am Sonntagvormittag stehen? Diese Frage wird am Samstag,12. Juli, beantwortet. Der Gastgeber des Turniers, der SV Schleusegrund Schönbrunn, möchte natürlich den Premierenerfolg vom vergangenen Jahr gern wiederholen. Mit einem sehr attraktiven Teilnehmerfeld wird das sicherlich nicht einfach. Trotzdem, der Gastgeber möchte gerne die „Großen“ – Thüringenligist FSV Schleiz und Landesklasse-Vertreter SC 1903 Weimar – sowie den Kreispokalsieger SV EK Veilsdorf während dieser 2. Auflage etwas ärgern und für die eine oder andere Überraschung sorgen.