Als Ina Weisheit sich für die renovierten Räume ihrer Filiale bedankt, spricht sie auch über die Sorgen ihrer Kunden. Durch Umstrukturierungen entstehe die Unsicherheit, ob die vertrauten Ansprechpartner auch künftig noch vor Ort seien, berichtet die Filialleiterin. Für Steinbach-Hallenberg gibt die Spitze der Rhön-Rennsteig-Sparkasse bei der Einweihung eine klare Antwort: „Wir bleiben hier“, sagt Vorstandsvorsitzende Annette Theil-Deininger. Der Standort gehöre zu den Kernfilialen des Hauses.