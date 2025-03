Kunden der Sparkasse in Langewiesen müssen in den kommenden Tagen auf das Geldabheben vor Ort verzichten. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in das Selbstbedienungscenter eingebrochen und haben versucht, den Geldautomaten zu knacken. Dies ist nach Angaben der Polizei zwar nicht gelungen, „dennoch ist ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden“, so Sprecherin Alexandra Hoodt auf Nachfrage.