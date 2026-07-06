Banküberfälle, Währungsumstellung, Digitalisierung, Umzüge, Personalwechsel – in ihren 30 Jahren als Führungskraft bei der Rhön-Rennsteig-Sparkasse hat Angelika Huhn so ziemlich alles erlebt, was man als Leiterin einer Filiale in der Region erleben kann. Einen ganzen Karton füllen die Fotos, Zeitungsausschnitte und Erinnerungsstücke aus den vergangenen drei Jahrzehnten. Diesen schaute die 62-Jährige jüngst durch, um ein paar Höhepunkte zusammenzutragen. Denn die langjährige Leiterin der Zella-Mehliser Sparkassen-Filiale gibt ihren Posten ab.