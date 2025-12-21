Mit Glühwein, Kinderpunsch und Popcorn war die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau in diesem Jahr auf dem Ilmenau Weihnachtsmarkt vertreten – und das für einen richtig guten Zweck. Für jedes verkaufte Produkt werden im kommenden Jahr zwei neue Bäume im Ilm-Kreis gepflanzt, erklärt eine Sprecherin. So wurden aus jedem Becher Glühwein nicht nur Momente der Gemütlichkeit und Weihnachtsvorfreude, sondern auch 1530 neue Bäume, die im kommenden Jahr im Rahmen einer Pflanzaktion von den Mitarbeitern der Sparkasse in die Erde gebracht werden. „Die Aktion war ein voller Erfolg und ein nachhaltiger Beitrag für Klima, Natur und Lebensqualität in unserer Region. Die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau bedankt sich herzlich bei allen Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besuchern, die diese Aktion unterstützt und möglich gemacht haben“, heißt es abschließend.