Im letzten Jahr hat die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau groß Jubiläum gefeiert. Vor 200 Jahren wurde in Arnstadt eine Sparkasse gegründet. Anlass, die lange Geschichte jetzt in einer umfangreichen Chronik festzuhalten. „Wir haben bewusst damit bis dieses Jahr gewartet, weil wir das Festjahr noch mit aufnehmen wollten“, sagt Marco Jacob, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. In Arnstadt habe es zum 175. Geburtstag bereits eine Chronik gegeben, für Ilmenau und die kleineren Sparkassen, die kurzzeitig in Orten wie Langewiesen und Plaue existierten, sei die Aufarbeitung der Historie aber neu.