Magdeburg/Heidelberg - Viele regional verankerte Banken zahlen laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox nur sehr niedrige Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Im Vergleich dazu gibt es laut der Analyse bei überregionalen Banken im Schnitt mehr als dreimal so hohe Tagesgeldzinsen wie etwa bei den Sparkassen, teilte das Vergleichsportal mit. So bietet etwa jede dritte ostdeutsche Sparkasse weniger als 0,25 Prozent Zinsen. Bei überregionalen Banken würden im Schnitt 1,47 Prozent Zinsen angeboten. Die Sparkassen verweisen auf höhere Kosten und eine tiefe Verankerung und entsprechenden Service in der Fläche.