Warum sind die Unterschiede teilweise so groß?

Neben den höheren Kosten für die regionalen Banken mit ihrem Filialnetz gibt es noch weitere Gründe für die Unterschiede. Bundesweit aktive Banken stehen oft unter einem größeren Konkurrenzdruck. Der intensive Wettbewerb treibe die Tagesgeldzinsen in der Marktspitze immer weiter in die Höhe, erklärt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. Dazu kommt: Bei Sparkassen seien die Kunden oft treu. "Sie vertrauen darauf, dass die Sparer ihr Geld auch dann nicht abziehen, wenn sie bei anderen Banken höhere Zinsen bekämen."