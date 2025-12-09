Sparen, sparen, sparen. Suhl hat in den zurückliegenden Monaten von der Hand in den Mund gelebt. Der Verzicht auf Vieles, was Verwaltung, Stadträten und Bürgern wichtig gewesen wäre, hat sich gelohnt. „Pünktlich zum Jahresende wird Ihnen der Haushaltsplan vorgelegt“, freute sich Erik Reigl, den Stadtratsmitgliedern mitzuteilen. Vieler Sitzungen des Finanzausschusses hätte es bedurft, um dieses Ziel rechtzeitig erreichen zu können. Noch allerdings ist der Haushalt nicht gültig. Erst einmal muss das Landesverwaltungsamt seinen Segen dazu geben.