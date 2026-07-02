Taichung - Taiwan sollte nach Ansicht des höchsten US-Diplomaten in der Inselrepublik zur Abschreckung gegen einen möglichen Angriff Chinas auf Drohnen setzen. "Nichts wird Konflikte wirksamer verhindern, als Taiwan in ein Hornissennest aus Luft-, Oberflächen- und Unterwasserdrohnen zu verwandeln", sagte Raymond Greene, Direktor des American Institute in Taiwan, der de facto US-Botschafter, auf einem Drohnenforum in Taichung. Drohnen böten neue Geschäftsmöglichkeiten und seien eine Chance, Taiwans Sicherheit zu verbessern und den Frieden in der gesamten indopazifischen Region zu stärken, erklärte Greene.