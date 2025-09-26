„Arno Strobel kommt in die Stadt? Toll, ich habe früher immer seinen Podcast gehört“, war schon einige Zeit vor der Veranstaltung in Ilmenau zu hören. Tatsächlich hat die Ilmenauer Bibliothek mit ihrem Gast für die jüngste Lesung mal wieder einen Clou gelandet, denn der 63-Jährige erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit. Viele Fans dürften ihn aber nicht primär wegen des Podcasts, sondern vor allem für seine Krimibücher schätzen. Der Schriftsteller hat sich in der Szene einen Namen gemacht – kein Wunder also, dass die Lesung am Donnerstagabend in der Ilmenauer Stadtbibliothek ausverkauft ist. Im Gepäck hat er sein neustes Werk: „Welcome Home – Du liebst dein neues Zuhause. Hier bist du sicher. Oder?“