Spannung im Untergrund "Dreiländerbeben" - Warum am Rhein die Erde gezittert hat

"Aus den Rückmeldungen aus der Bevölkerung lässt sich schließen, dass vor allem ein Grollen und eine Vibration, ein Stoß verspürt wurde", erläuterte Homuth. Teilweise sei das Ereignis so beschrieben worden, als würde ein Lastwagen gegen eine Wand fahren und das Haus wackeln. "Es war in Nähe des Epizentrums also deutlich spürbar für eine Dauer von etwa zwei bis fünf Sekunden." Die Erschütterungen seien auch im Polizeipräsidium in Mannheim zu spüren gewesen, berichtete ein Sprecher in der nordbadischen Stadt.