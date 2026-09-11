Spannung im Untergrund "Dreiländerbeben" - Warum am Rhein die Erde gezittert hat

Worms/Mannheim - Ein Ruck ging durch die Region: Das Erdbeben der Stärke 3,5 bei Worms hat zu zahlreichen besorgten Anfragen bei Behörden in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen geführt. Das Epizentrum des "Dreiländerbebens", wie Experten die Erschütterung tauften, lag demnach am Donnerstagabend bei Bobenheim-Roxheim im Rhein-Pfalz-Kreis. Das Ereignis war im Umkreis von rund 30 Kilometern etwa auch in Mannheim zu spüren. Hinweise auf Verletzte oder Schäden gab es am Freitag zunächst nicht.