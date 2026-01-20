„Frauen in West und Ost im Vergleich“ – unter diesem Titel steht ein zweitägiges Seminar am Donnerstag und Freitag, 5./6. Februar der Point Alpha Akademie in Geisa. Das Seminar will den weiblicher Lebenswelten in den beiden deutschen Staaten auf die Spur gehen. Anliegen ist es, die Erfahrungen von Frauen sichtbar zu machen und deren deutsch-deutsche Lebenswirklichkeiten mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden aufzuzeigen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.