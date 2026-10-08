Spannende Auktion Jacksons "Thriller"-Jacke wird versteigert - Rekordpreis?

Los Angeles/Abu Dhabi - Gut 17 Jahre nach dem Tod von Michael Jackson könnte eines der berühmtesten Kleidungsstücke der Popgeschichte einen Rekordpreis erzielen. Jacksons schwarzrote Lederjacke aus dem legendären Musikvideo "Thriller" von 1983 soll Anfang Dezember in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten versteigert werden, wie Julien's Auctions ankündigte. Das US-Auktionshaus gab den Schätzwert mit mehr als 10 Millionen US-Dollar (knapp neun Millionen Euro) an, wie das Sprecherteam auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. 2011 hatte Julien's Auctions die ikonische Jacke in Kalifornien für 1,8 Millionen Dollar versteigert.