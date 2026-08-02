Madrid - Der Kinostart des neuen Films "Bitteres Fest" von Pedro Almodóvar (76) scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, ein bisschen Ordnung in das Werk des Kultregisseurs zu bringen, der bislang mehr als 40 Filme gedreht hat.
Oscar, Golden Globe, Goldener Löwe: Pedro Almodóvar hat die Filmwelt der letzten Jahrzehnte geprägt. Aber welche seiner Filme, die sich oft um sexuelle Identität drehen, sind die besten?
Madrid - Der Kinostart des neuen Films "Bitteres Fest" von Pedro Almodóvar (76) scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, ein bisschen Ordnung in das Werk des Kultregisseurs zu bringen, der bislang mehr als 40 Filme gedreht hat.
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Seine Tragikomödie "Alles über meine Mutter" bekam im Jahr 2000 sowohl den Oscar als auch den Golden Globe für den besten nicht englischsprachigen Film (also aus US-Sicht fremdsprachigen Film).
Für "The Room Next Door" mit Tilda Swinton und Julianne Moore gab es 2024 den Goldenen Löwen des Filmfests von Venedig - Almodóvars erstaunlich später erster Sieg bei einem der wichtigsten Filmfestivals der Welt.
Für die europäische Film- und die queere Kulturgeschichte ist der seit Jahrzehnten offen schwule Filmemacher, dessen Werke sich oft um sexuelle Identität und Begierden drehen, einer der ganz Großen.
Welche Filme des spanischen Altmeisters, dessen Vermächtnis zumindest im Deutschen so verrückte Titel wie "Das Kloster zum heiligen Wahnsinn" umfasst, sind die sehenswertesten?
Hier sind die acht besten Filme von Almodóvar - orientiert an der Bewertung in der Filmdatenbank IMDb (Internet Movie Database, die global wohl bekannteste und vielleicht maßgeblichste Filmbewertungsstelle).