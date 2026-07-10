Spanische Thronfolgerin Kronprinzessin Leonor beendet Militärausbildung

Die Feierlichkeiten standen im Schatten des Waldbrandes in der Provinz Almería, bei dem nach bisherigen Angaben mindestens zwölf Menschen ums Leben kamen und 23 weitere vermisst werden. Das Königshaus sagte deshalb den traditionellen Empfang nach der Zeremonie ab. Angesichts der Tragödie habe man sich zu diesem Zeichen der Trauer entschlossen, erklärte Felipe. Zum Abschluss der Zeremonie wurde eine Schweigeminute für die Opfer abgehalten.