Spanische Thronfolgerin Kronprinzessin Leonor beendet Militärausbildung

San Javier - Zum Abschluss ihrer dreijährigen militärischen Ausbildung hat die spanische Kronprinzessin Leonor von ihrem Vater, König Felipe VI., eine hohe Auszeichnung erhalten. Der Monarch verlieh der 20-Jährigen an der Luft- und Raumfahrtakademie in San Javier in der Region Murcia das Großkreuz des Luftfahrt-Verdienstordens. Leonor erhielt gemeinsam mit mehr als hundert weiteren Absolventen auch ihre Offiziersurkunde. Der Zeremonie wohnten auch Königin Letizia und Leonors jüngere Schwester, die 19-jährige Infantin Sofía bei.