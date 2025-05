Spanien "Schlachthof des Grauens": Fleischskandal in Madrid enthüllt

Madrid - Die Polizei hat in Spanien ein kriminelles Netzwerk zerschlagen, das Fleisch von zum Teil stark unterernährten und kranken Schafen und Ziegen illegal vertrieben haben soll. Die Ware sei den Erkenntnissen zufolge ohne jegliche Kontrolle unter anderem an mindestens neun asiatische Restaurants sowie online auch an Privathaushalte verkauft worden, teilte die Polizeieinheit Guardia Civil mit. Betroffen war demnach vor allem die Region Madrid. Fünf Personen wurden festgenommen, gegen zwölf weitere wird ermittelt. Vier Restaurants wurden von den Behörden vorsorglich geschlossen.