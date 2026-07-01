Spanien gegen Österreich: Österreichs Bundespräsident hat eine ungewöhnliche WM-Bitte

Er erklärte: "Ja, bis spät in die Nacht hinein Fernsehen ist nicht gut. Ich weiß das. Aber drücken Sie diesmal ein Auge zu, damit die Kinder, die das wollen, unser Nationalteam live anfeuern können. Solche Erinnerungen nimmt man doch sein Leben lang mit. Und obendrein haben wir derzeit die letzten Tage vor den Ferien." Er wünsche allen Kindern "viel Spaß beim Anfeuern". Die Partie in Inglewood bei Los Angeles findet um 12.00 Uhr Ortszeit statt. In Österreich ist es dann 21.00 Uhr.