Spätfolge von Postbank-Kauf: Deutsche Bank schreibt Verlust wegen Milliarden-Rückstellung

Vor Steuern lag der Gewinn im zweiten Quartal insgesamt bei 411 Millionen Euro. "Das ist das beste Ergebnis in einem zweiten Quartal seit 13 Jahren", schrieb Vorstandschef Christian Sewing in einem Brief an die Beschäftigten, den die Bank veröffentlichte. "Wir sind weiterhin auf einem guten Weg, unsere Ziele für 2025 zu erreichen – einschließlich der angestrebten Ausschüttung an unsere Aktionäre." An der Börse kamen die Zahlen schlecht an: Deutsche-Bank-Aktien verloren am Vormittag.

Steigende Risikovorsorge: Mehr Firmenpleiten erwartet

Händler begründeten das unter anderem mit Aussagen von Finanzchef James von Moltke, wonach in diesem Jahr keine weiteren Aktienrückkäufe mehr geplant seien. Zudem könnte die Risikovorsorge für Kreditausfälle in diesem Jahr etwas höher ausfallen als bisher geplant. Von Moltke verwies auf die schleppende Erholung am Markt für Gewerbeimmobilien, zudem rechnet die Bank mit mehr Firmenpleiten.

Auf die strategischen Pläne oder Finanzziele der Bank habe die Postbank-Rückstellung keine Auswirkung, betonte die Deutsche Bank. Sie bestätigte ihre Ziele für das laufende und kommende Jahr. "Wir liegen auf Kurs, um wie geplant im Gesamtjahr rund 30 Milliarden Euro an Erträgen zu erreichen", schrieb Sewing. Auch die Ziele für Ende 2025 habe man fest im Blick – insbesondere eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als 10 Prozent.

Viel Unruhe um Postbank

Mit der Übernahme der auf Privatkunden ausgerichteten Postbank wollte die Deutsche Bank unabhängiger vom schwankungsanfälligen Investmentbanking werden. Doch zuletzt sorgte die Postbank immer wieder für Negativschlagzeilen. So verärgerte Chaos bei der Übertragung des Kundengeschäfts auf die Computersysteme der Deutschen Bank im vergangenen Jahr viele Postbank-Kunden. Zeitweise konnten sie nicht auf Konten zugreifen, Baufinanzierungen verzögerten sich. Das rief die Finanzaufsicht Bafin auf den Plan, die einen Sonderbeauftragten schickte. Auch für den Deutsche-Bank-Vorstand hatte das Postbank-Chaos ein Nachspiel: Er bekam weniger Boni für das Geschäftsjahr 2023.