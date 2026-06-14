"In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr den Rhythmus gefunden, was uns in der ersten Halbzeit stark gemacht hat - nicht so viel Disziplin auf verschiedenen Positionen gehabt", sagte Xhaka und präzisierte damit seine Kritik. Ob die Hitze mit mehr als 30 Grad in der prallen Sonne Santa Claras Probleme gemacht habe, wurde er gefragt. "Nein", antwortete der Routinier kurz und knapp. Ausreden suchte er nicht.