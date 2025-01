Frankfurt/Main (dpa/lby) - Fast ein Vierteljahrhundert nach der Einführung des Euro-Bargelds lagert in bayerischen Haushalten und Unternehmen offenkundig immer noch eine große Zahl alter D-Mark-Scheine und Münzen: Im vergangenen Jahr wurden im Freistaat knapp 10,3 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht, mehr als in jedem anderen Bundesland. Exakt waren es 10.296.865,63 Mark, wie aus Zahlen der Bundesbank hervorgeht. Dafür erhielten die Besitzer knapp 5,3 Millionen Euro.