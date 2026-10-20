Späte Strafe Nach WM-Aus gegen Argentinien - FIFA sperrt drei Ägypter

Berlin - Mehr als drei Monate nach dem umstrittenen Aus im WM-Achtelfinale gegen Argentinien hat der Fußball-Weltverband den ägyptischen Nationaltrainer, den Teammanager und Spieler Mostafa Ziko bestraft. Der FIFA-Disziplinarausschuss belegte Auswahlcoach Hossam Hassan sowie Manager Ibrahim Hassan mit einer Sperre von jeweils drei Spielen, Mittelfeldakteur Ziko muss gar fünf Partien in der Nationalelf aussetzen, wie der ägyptische Fußballverband mitteilte. Die Ägypter wollen dagegen in die Berufung gehen.