Fan-Liebling Müller kam während der Amtszeit von Kovac von Sommer 2018 bis Anfang November 2019 beim deutschen Fußball-Rekordmeister nicht wie gewohnt zum Zug. Seine damalige Aussage, Müller bekomme "mit Sicherheit auch seine Minuten, wenn Not am Mann sein sollte", sei missverständlich gewesen, sagte Kovac (53). Er habe das nicht so gemeint und sich "ganz einfach vertan".