Seit September 2023 ist Gerd E. Küster aus Reurieth in Rente. Andere kümmern sich dann um den Garten, unternehmen Reisen oder besuchen Volkshochschulkurse. Gerd E. Küster hat sich in ein anderes Abenteuer gestürzt: Er schreibt Kinderbücher. Und das sogar sehr diszipliniert. „Ich arbeite heute am Tag oft länger an meinen Büchern, als ich früher auf Arbeit verbracht habe“, sagt er von sich selbst. Inzwischen hat er schon mehrere Kinderbücher herausgebracht, einen eigenen Verlag gegründet und publiziert regelmäßig die Geschichten, die sein Held, der Drache Nepomuk, erlebt.