Sozialwirtschaft: Ex-Minister Tiefensee übernimmt neuen Job

Erfurt (dpa/th) - Thüringens früherer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) übernimmt einen neuen Job in der Sozialbranche. Wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei über die Karenzzeit des Ex-Politikers hervorgeht, nimmt er eine Beschäftigung als Projektentwickler und Projektkoordinator beim Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen auf. Das Kabinett habe dieser Tätigkeit zugestimmt. Vorangegangen war eine positive Empfehlung des in Thüringen zuständigen Gremiums, das bei Wechseln von Ex-Regierungsmitgliedern in Jobs außerhalb des öffentlichen Dienstes eingeschaltet wird.