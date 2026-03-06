 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Ex-Minister Tiefensee übernimmt neuen Job

Sozialwirtschaft Ex-Minister Tiefensee übernimmt neuen Job

Zehn Jahre war Wolfgang Tiefensee Thüringer Wirtschaftsminister. Der 71-Jährige hat eine neue berufliche Aufgabe.

Sozialwirtschaft: Ex-Minister Tiefensee übernimmt neuen Job
1
Der langjährige Thüringer Minister Wolfgang Tiefensee. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Erfurt (dpa/th) - Thüringens früherer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) übernimmt einen neuen Job in der Sozialbranche. Wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei über die Karenzzeit des Ex-Politikers hervorgeht, nimmt er eine Beschäftigung als Projektentwickler und Projektkoordinator beim Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen auf. Das Kabinett habe dieser Tätigkeit zugestimmt. Vorangegangen war eine positive Empfehlung des in Thüringen zuständigen Gremiums, das bei Wechseln von Ex-Regierungsmitgliedern in Jobs außerhalb des öffentlichen Dienstes eingeschaltet wird.

Nach der Werbung weiterlesen

Tiefensee war mit kurzer Unterbrechung von 2014 bis Ende 2024 Wirtschafts- und Wissenschaftsminister in der damaligen rot-rot-grünen Landesregierung. Ehemalige Minister der Landesregierung müssen nach dem Thüringer Ministergesetz die Aufnahme einer neuen Beschäftigung in den ersten zwei Jahren nach dem Ausscheiden aus dem Regierungsjob anzeigen. Auch für neue Jobs der früheren Linke-Ministerinnen Heike Werner und Susanna Karawanskij hatte das Kabinett schon grünes Licht gegeben.