Trotz Aufgaben und Verpflichtungen, die mit dem Amt der Landrätin einhergehen, nimmt sich Peggy Greiser Zeit, in regelmäßigen Abständen regionale Unternehmen zu besuchen. Die Nähe zu den Firmen und Einrichtungen vor Ort ist ihr wichtig, wie sie am Montagmorgen gegenüber Alexander Pfeffer äußerte. Er ist Geschäftsführer der Sozialwerk Meiningen gGmbH am Standort des ehemaligen Bezirkskrankenhauses in der Ernststraße. Ein klassisches produzierendes Gewerbe, das einem bei Unternehmensbesuchen in erster Linie einfallen würde, ist das Sozialwerk nicht. Es ordnet sich in den Gesundheitsbereich ein. Die gemeinnützige Gesellschaft beschäftigt 430 Mitarbeiter und zählt mit zu den größten Arbeitgebern im Landkreis.