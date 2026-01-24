Zum Jahreswechsel 2004/05 hatte Alexander Pfeffer das Sozialwerk Meiningen als Geschäftsführer übernommen. Mehr als 20 Jahre führte er die Einrichtungen, baute das Profil des 1994 ins Leben gerufenen Hauses aus. Bei seinem Antritt, erinnerte er sich, habe es einen Baustopp gegeben, Fördermittel waren fraglich, die wirtschaftliche Situation musste dringend verbessert werden. Gemeinsam habe man es geschafft, die Sozialwerk Meiningen gGmbH in ein erfolgreiches Fahrwasser zu führen. Im Rahmen seiner Verabschiedung am Freitag nannte Alexander Pfeffer einige Zahlen: 2005 zählte das Sozialwerk 190 Beschäftigte und erwirtschaftete 6 Millionen Euro Umsatz, 2025 waren es 480 Mitarbeiter und 30 Millionen Euro Umsatz. Doch was bedeuten Zahlen? Viel wichtiger befand der scheidende Geschäftsführer den Umstand, dass man in diesen zwei Jahrzehnten gemeinsam neue Häuser und neue Angebote schaffen konnte. Alles mit dem Ziel, den Menschen bestmöglich zu helfen.