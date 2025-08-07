In den vergangenen Jahren hat sich auf dem Grundstück der Sozialwerk Meiningen gGmbH sehr viel getan. Neben dem Ausbau der Geriatrischen Fachklinik Georgenhaus entstand die neue Geriatrische Rehabilitationsklinik, auch das Stationäre Hospiz sowie Heimplätze im Dr.-Knüpper-Haus sind dort angesiedelt. Dies alles hat dazu geführt, dass die vorhandene Infrastruktur an ihre Grenzen kam. So wurde nicht nur das Verwaltungsgebäude erweitert, derzeit entsteht mit Haus 9 auch ein modernes Lager (inklusive MVZ-Hausarztpraxis und Erweiterungs-Station mit zwölf Betten).