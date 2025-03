Hamburg - Rund 350 Einsatzkräfte des Zolls sind in einer großangelegten Aktion gegen Schwarzarbeit und Sozialversicherungsbetrug vorgegangen. Nach umfangreichen Ermittlungen gegen Verantwortliche eines in Hamburg tätigen Bauunternehmens habe das Hauptzollamt Hamburg dazu am frühen Morgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg rund 50 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, teilte der Zoll mit.