Sozialversicherungen Höhere Sozialabgaben für Gutverdiener ab 2026 vorgesehen

Mit Blick auf den für 2026 vorgesehenen Anstieg der Beitragsbemessungsgrenze vollziehe die Bundesregierung die Lohnentwicklung nach und habe "in der Sache wenig Gestaltungsspielraum", sagte dagegen Dennis Radtke (CDU), Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands, dem "Tagesspiegel". Er fügte jedoch hinzu: "Das Dilemma ist: Parallel zur Anhebung der Bemessungsgrenze zeichnet sich die Erhöhung der Zusatzbeiträge in der GKV ab." Somit würden viele Beschäftigte gleich doppelt getroffen statt endlich entlastet. Der Europaabgeordnete sagte der Zeitung: "Viele haben einfach die Nase voll, weil sie trotz harter Arbeit kaum noch vom Fleck kommen."