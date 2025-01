Erfurt (dpa/th) - Ein Landespflegegeld sollte aus Sicht des Sozialverbands VdK pflegende Angehörige in Thüringen unterstützen. "Etwa 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt, in den nächsten Jahren eher 90 Prozent", sagte der Landesvorsitzende des VdK Hessen-Thüringen, Paul Weimann. Das Heim könnten sich immer weniger Menschen leisten. Stattdessen gingen Angehörige vermehrt in Teilzeit oder für eine Zeit ganz aus dem Job.