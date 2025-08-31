Sozialsysteme Nächste Nullrunde beim Bürgergeld - Merz pocht auf Reformen

Die Koalition peilt im Herbst mehrere Gesetze für Reformen der Sozialsysteme an. Der Kanzler machte dazu am Samstag bei einem CDU-Landesparteitag in Bonn klar: "Das wird schmerzhafte Entscheidungen bedeuten. Das wird Einschnitte bedeuten." Ziel sei, dass Kranken-, Pflege und Rentenversicherung – "die großen Errungenschaften unseres Sozialstaates" – auch in Zukunft leistungsfähig und nicht überfordert seien. "So wie es jetzt ist, insbesondere im sogenannten Bürgergeld, kann es nicht bleiben und wird es auch nicht bleiben."