Sozialstaat Die sozialen Baustellen – Kommt ein Jahr der Reformen?

Das Ifo fordert ein Transfersystem "aus einem Guss" und neue Regeln zum Hinzuverdienst – etwa 4,5 Milliarden Euro könnten gespart werden. Es ist bislang nur ein Expertenvorschlag. Doch in der im September gestarteten Sozialstaatskommission geht es hinter verschlossenen Türen auch darum: Wo können Arbeitsanreize verbessert, Sozialleistungen eventuell auch zusammengelegt werden? Vorschläge soll es noch dieses Jahr geben.

Das Problem steigender Gesundheitskosten

Unter akutem Zeitdruck steht die Regierung bei den Krankenkassenkosten. Die Zusatzbeiträge waren schon Anfang des Jahres im Schnitt auf 2,9 Prozent gestiegen. Doch bei den Kosten gibt es weiter nur die Tendenz nach oben: 54,5 Milliarden Euro für Klinikbehandlungen im 1. Halbjahr (plus 9,6 Prozent), 27 Milliarden Euro für ärztliche Behandlungen (plus 7,8 Prozent), 28,9 Milliarden Euro für Arzneimittel (plus 6 Prozent).

Bis Mitte Oktober will Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) Klarheit schaffen. Die Koalition will einen Anstieg der Krankenkassenbeiträge Anfang 2026 noch verhindern. Noch klafft trotz vorgesehener Finanzspritzen im Etat eine Lücke von vier Milliarden Euro. Im Gespräch ist auch eine gesetzliche Bremse, damit Ausgaben nicht stärker steigen als die Beitragseinnahmen.

Doch seien allgemeine Ausgabenmoratorien "ein ineffizientes Instrument, weil sie effektive und weniger effektive Behandlungen und Arztkontakte gleichermaßen betreffen", sagt Forscher Ziebarth. Eine Notfallmaßnahme eben. "Gute durchdachte Reformen sorgen gerade dafür, dass wir die weniger effektiven Behandlungen in den Blick nehmen und kosteneffektive Arztkontakte und Behandlungen anders bepreisen." Auch grundlegende Reformen sind auf der Agenda: Dafür startete eine Expertenkommission. Vorschläge für eine große Reform der Krankenversicherung sind bis März angekündigt.

Das Problem der alternden Gesellschaft

Hinter den meisten Problemen steht vor allem die Alterung der Gesellschaft. Am deutlichsten wird dies bei der Rente. Der Übertritt der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge in die Rente hat bereits begonnen. Das Absicherungsniveau soll nach den Plänen der Koalition und dem Gesetzentwurf von Bas aber bei 48 Prozent stabil gehalten werden. Also braucht die Rentenversicherung in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld. So sollen die Kosten für die Stabilisierung des Rentenniveaus im Jahr 2031 auf mehr als 11 Milliarden Euro steigen. Hinzu kommt die milliardenschwere Mütterrente.

Eine Rentenkommission soll ab 2026 Reformpläne erarbeiten. Einigkeit ist bei dem Thema bisher kaum abzusehen. Ministerin Bas hatte Forderungen nach einem höheren Rentenalter bereits wiederholt zurückgewiesen. Sie sieht als Problem nicht zuletzt, "dass nicht alle in dieses System einzahlen", wie sie in einem Interview sagte. Im Blick dabei: Selbstständige und Beamte.