Voigt fordert Stärkung der häuslichen Pflege

Im MDR-Interview ging Voigt auch auf das Theme Pflege näher ein. Der Eigenanteil Pflegebedürftiger für einen Platz im Heim sei eine zentrale Fragestellung. Viele Menschen würden zu Hause alt werden wollen, deswegen sei die Stärkung der häuslichen Pflege wichtig. "Gerade bei uns in Thüringen, in ländlichen Regionen, wird doch ein großer Teil der Pflege von Angehörigen geleistet, und die brauchen eben auch verlässliche Entlastungsangebote, weniger Bürokratie." Auf der anderen Seite müsse auch ein Platz im Heim bezahlbar sein. Das Geld, was eine Thüringer Rentnerin im Schnitt zur Verfügung habe, decke die Kosten eines Pflegeplatzes nicht mal zur Hälfte.