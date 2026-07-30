Erfurt - Der Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt hat mit Blick auf die anstehenden Sozialreformen an die Bundesregierung appelliert, die Lebenswirklichkeit der Menschen im Osten zu berücksichtigen. In Ostdeutschland kämen alle erschwerenden Faktoren zusammen - und zwar früher, sagte der CDU-Politiker MDR aktuell. "Die gesetzliche Rente ist bei uns meistens nicht nur eine Säule unter mehreren, sondern sie ist für viele Menschen im Osten halt die Einzige. Und bei uns sind die Einkommen niedriger, die privaten Vermögen deutlich geringer, geerbt wird seltener und die Bevölkerung ist durchschnittlich älter." Diese Realitäten gelte es anzuerkennen.