Sozialreform Wie der Sozialstaat einfacher und digitaler werden soll

Was soll Digitalisierung bringen?
Das Digitalportal soll den Sozialstaat generell leichter zugänglich machen. Die Behörden sollen Informationen leichter austauschen. Dem Missstand, dass dies wegen Transkriptionsfehlern, Namensverwechslungen und veralteten Angaben häufig nicht schnell klappt, soll durch eine breitere Nutzung der elfstelligen Steuer-Identifikationsnummer begegnet werden. Digitalisierung soll konsequent vorangetrieben werden, "ein digitaler Neustart des Sozialstaats" gelingen. Lästiges Wiederholen von Angaben bei Behördenwechseln soll wegfallen.
Wie fallen erste Reaktionen aus?
Grünen-Chef Felix Banaszak sicherte in der "Rheinischen Post" grüne Gesprächsbereitschaft zu. Linke-Chefin Ines Schwerdtner kritisierte die Vorschläge dort hingegen als "Angriff auf den Sozialstaat". Junge-Union-Chef Johannes Winkel nannte die Vorschläge bei RTL und ntv "nicht den großen Wurf".