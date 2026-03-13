Sozialplan Hildburghausen: Gesundheit und Pflege im Fokus des neuen Sozialplans

Dorfkümmerer, Seniorenbeauftragte, Kreisseniorenbüro und Beiräte – sind vier von zahlreichen sozialplanerischen Maßnahmen, die in der Vergangenheit im Landkreis Hildburghausen umgesetzt und gefördert worden sind.
Mit Gesundheits- und Pflegethemen setzt der Sozialplan des Landkreises Hildburghausen neue Schwerpunkte.Dafür nutzt der Landkreis dieses Jahr weniger Fördermittel als ihm zustünden.
Dorfkümmerer, Seniorenbeauftragte, Kreisseniorenbüro und Beiräte – sind vier von zahlreichen sozialplanerischen Maßnahmen, die in der Vergangenheit im Landkreis Hildburghausen umgesetzt und gefördert worden sind.
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Nachdem die Thüringer Landesregierung ihre Familienpolitik erneuert hatte, war das „Landesprogramm solidarisches Zusammenleben“ (LSZ) aufgelegt worden – zuvor unter dem Namen „Familie eins99“. Mit dem Programm wird die Gestaltung der sozialen Infrastruktur in den Landkreisen und kreisfreien Städten unterstützt. In welcher Höhe und in welcher Form sie das tun wollen, entscheiden die Kommunen seit Einführung 2019 in Eigenverantwortung.
Grundlage der Förderung über das LSZ ist der Integrierte Sozialplan des Landkreises. Dessen Fortschreibung für den Zeitraum 2026 bis 2030 hat der Kreistag unlängst beschlossen. Der Integrierte Sozialplan des Landkreises ist ein ausführliches Dokument, das den Ist-Zustand im Landkreis beschreibt und Prognosen und damit kommende Bedarfe beurteilt. Bestehende Fachplanungen und aktuelle Entwicklungen und Bedarfe werden anhand statistischer Daten analysiert, um daraufhin konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur und Lebenssituation von Familien und Senioren vorzuschlagen.
Dirk Lindner, hauptamtlicher Beigeordneter des Landkreises und zuständiger Dezernent im Landratsamt erinnerte daran, dass sich der Landkreis seinerzeit sehr intensiv mit der Sozialplanung auseinandergesetzt hatte und 2018 direkt mit der höchsten Stufe begonnen hatte, um auf diese Weise die höchste Förderquote zu bekommen. Mit Einführung des LSZ seien nämlich erhebliche Fördermöglichkeiten verbunden.
Der Landkreis hatte die kommunale Seniorenpolitik als einen wichtigen Schwerpunkt gesetzt. „Wir haben da Neuland betreten und haben inzwischen feste Strukturen“, sagte Dirk Lindner. Gerade in der Seniorenpolitik sei der Landkreis bemerkenswert vorangekommen. Das sei auch in Thüringen nicht unbeachtet geblieben. Die Arbeit des kreislichen Seniorenbeirats und der Seniorenbeauftragten gilt als vorbildlich. Die Dorfkümmerer-Projekte in den unterschiedlichen Planungsräumen sind gut angelaufen und verstetigten sich. 79 Projekte sind in der ersten Periode über das LSZ gefördert worden, sagt Lindner. Die Erziehungsberatungsstelle ist als Pflichtaufgabe hinzugekommen.
Neue Schwerpunkte des fortgeschriebenen Integrierten Sozialplanes sind die Bereiche Gesundheit und Pflege, erklärte Lindner. Mit den zuständigen Akteuren sei man schon im Dialog. „Wir haben feststellen müssen, dass der Landkreis bei verschiedenen Krankheitsbildern in Thüringen an erster Stelle steht“, sagte Lindner.
Als ein Ziel wird etwa die Einrichtung eines Pflegestützpunkts beschrieben. Dort soll eine kostenlose, neutrale Beratung für Pflegebedürftige und Angehörige zu Leistungen, Anträgen und Versorgungsstrukturen stattfinden können. Auch das Programm AGATHE wurde in dem Zug erwähnt. Hildburghausen ist der letzte Thüringer Landkreis, der das Programm noch nicht nutzt. Dieses richtet sich an alleinlebende ältere Menschen und soll dafür sorgen, dass diese Menschen nicht einsam sind oder werden.
Alle neuen und bestehenden Projekte stünden unter Finanzierungsvorbehalt, sagte Lindner. Eine Zustimmung zum Sozialplan bedeute nicht, dass damit alle im Plan verankerten Maßnahmen auch umgesetzt würden. Zu einzelnen Projekten werde es separate Beschlüsse im Kreistag geben, oder sie würden über den Haushalt geordnet.
In diesem Jahr soll nicht die maximal mögliche Fördersumme ausgeschöpft werden. Dem Landkreis stünden für das Jahr 2026 rund 680 000 Euro zu. Bei einem Fördersatz von 70 Prozent, müsste der Landkreis weitere 30 Prozent dazugeben. Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation plant der Kreis darum weiter mit ähnlichen Summen, wie im Vorjahr und hat im Haushalt Gesamtausgaben von etwa 700 000 Euro (488 000 Euro Landesmittel/ 209 000 Euro Eigenmittel) geordnet.
Sozialausschussvorsitzender Christopher Other (CDU) sagte, dass man in den vergangenen Jahren für den Landkreis wichtige Pflöcke eingeschlagen habe. „Wir haben ein Netzwerk aufgebaut, das wir weiter unterstützen sollten.“
Auch Heiko Schilling, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Kreistag sagte, die Fortschreibung des Sozialplanes sei richtig und wichtig. Er bemängelte, dass der Plan sehr kurzfristig den Kreistagsmitgliedern zur Verfügung gestellt wurde und bat darum, künftig mehr Zeit für die Lektüre solch wichtiger Dokumente einzuplanen. Zudem fragte er: „Ist es möglich – zum Beispiel zur Halbzeit – eine Zwischenbilanz zu ziehen? Um zu schauen, ob Anpassungen oder Verbesserungen aufgenommen werden sollten?“
Dirk Lindner entgegnete, dass der Plan kein statisches Werk sei, und regelmäßig verändert werden könne.
Sozialplanerin Jessica Weinland-Schmidt ergänzte, dass ohnehin eine jährliche Berichterstattung über den Sozialplan erfolge. „Weil wir jährlich flexibel sein müssen, gibt es auch keine feste Budgetierung“, sagte sie. Deswegen ist eine jährliche Finanz- und Maßnahmenplanung vorgesehen. Zudem gebe es einen Evaluationsbericht für den ersten Sozialplan. „Wir sind der erste Landkreis gewesen, der das im vergangenen Jahr gemacht hat und in dem auch aufgezeigt wird, wo unsere Stärken und Schwächen liegen“, so Weinland-Schmidt weiter. Für die neuen Maßnahmen sollen zudem alternative Finanzierungsmodelle oder Co-Finanzierungen überprüft werden. Zuletzt soll es auch darum gehen, nach Einsparpotenzialen bei den bestehenden Projekten und Maßnahmen zu suchen. Auf diese Weise könnte in den kommenden Jahren womöglich die Gesamtfinanzierung erhöht werden. Von den Fördermitteln, die der Landkreis nun nicht abruft, können andere Landkreise profitieren.