Sozialplan Hildburghausen: Gesundheit und Pflege im Fokus des neuen Sozialplans

Auch Heiko Schilling, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Kreistag sagte, die Fortschreibung des Sozialplanes sei richtig und wichtig. Er bemängelte, dass der Plan sehr kurzfristig den Kreistagsmitgliedern zur Verfügung gestellt wurde und bat darum, künftig mehr Zeit für die Lektüre solch wichtiger Dokumente einzuplanen. Zudem fragte er: „Ist es möglich – zum Beispiel zur Halbzeit – eine Zwischenbilanz zu ziehen? Um zu schauen, ob Anpassungen oder Verbesserungen aufgenommen werden sollten?“

Dirk Lindner entgegnete, dass der Plan kein statisches Werk sei, und regelmäßig verändert werden könne.

Regelmäßige Überprüfung

Sozialplanerin Jessica Weinland-Schmidt ergänzte, dass ohnehin eine jährliche Berichterstattung über den Sozialplan erfolge. „Weil wir jährlich flexibel sein müssen, gibt es auch keine feste Budgetierung“, sagte sie. Deswegen ist eine jährliche Finanz- und Maßnahmenplanung vorgesehen. Zudem gebe es einen Evaluationsbericht für den ersten Sozialplan. „Wir sind der erste Landkreis gewesen, der das im vergangenen Jahr gemacht hat und in dem auch aufgezeigt wird, wo unsere Stärken und Schwächen liegen“, so Weinland-Schmidt weiter. Für die neuen Maßnahmen sollen zudem alternative Finanzierungsmodelle oder Co-Finanzierungen überprüft werden. Zuletzt soll es auch darum gehen, nach Einsparpotenzialen bei den bestehenden Projekten und Maßnahmen zu suchen. Auf diese Weise könnte in den kommenden Jahren womöglich die Gesamtfinanzierung erhöht werden. Von den Fördermitteln, die der Landkreis nun nicht abruft, können andere Landkreise profitieren.