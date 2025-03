Sollen Fachleute oder lieber Juristen in der Regierung sitzen? Das Problem, mit dem sich schon die alte rot-rot-grüne Landesregierung herumschlagen musste, hat jetzt auch die neue Brombeer-Koalition in Thüringen erreicht. Es geht um einen Staatssekretärs-Posten im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie. Wie Ministerin Katharina Schenk (SPD) in dieser Woche im Landtag der Nachrichtenagentur dpa bestätigte, möchte sie gern eine Ärztin in dem Job sehen – schließlich muss ja ein Gesundheitsministerium geführt werden. Sowohl Schenk als auch ihr Staatssekretär Udo Götze waren in der alten Landesregierung Staatssekretäre – im Innenministerium und hier unter anderem zuständig für Kommunales.