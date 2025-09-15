Sozialleistungen: Haushalte bekommen öfter Wohngeld - im Schnitt aber weniger

2023 war die Zahl der Wohngeldhaushalte in Bayern nach dem Inkrafttreten des Wohngeld-Plus-Gesetzes um 77,2 Prozent gestiegen. Damals wurden auf einen Schlag deutlich mehr Haushalte wohngeldberechtigt, auch die Höhe des Wohngelds stieg. Infolge des Anstiegs kam es bei vielen Kommunen aber zu einem Bearbeitungsstau. Das aktuelle Plus könnte daher zu einem Teil auch noch auf später abgearbeitete Anträge zurückzuführen sein. Zumindest heißt es aus dem bayerischen Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: "Bei anhaltend hohem Antragsaufkommen haben die Wohngeldbehörden im Jahr 2024 auch viele offene Anträge aus dem Jahr 2023 bearbeitet. Belastbare Aussagen dazu, aus welchen Gründen sich der durchschnittliche Wohngeldanspruch im Jahr 2024 gegenüber 2023 reduziert hat, können nicht getroffen werden."