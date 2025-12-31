Grundrecht statt Rechenposten

Nach Ansicht von Rudolph ist es falsch, zu behaupten, die Sozialkosten seien zuletzt ins Unermessliche gestiegen und damit nicht mehr finanzierbar. Zwar sei es richtig, dass sich die Ausgaben zur Finanzierung von Sozialleistungen in den vergangenen Jahren erhöht hätten. "Natürlich geht nominal heute wesentlich mehr Gelder rein als vor zehn Jahren." Allerdings habe sich das Bruttoinlandsprodukt in dieser Zeit auch verdoppelt. "Das heißt im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung ist der Sozialstaat nie ausgeufert und wir haben auch in einer Situation - wo die einen immer reicher werden und die anderen immer mehr von Armut betroffen sind - eigentlich kein Finanzierungsproblem, sondern wir haben ein Verteilungsproblem."